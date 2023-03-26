مسلسل ضرب نار يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة 4.. وإشادة بـ«العوضي»

تصدر مسلسل «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد عرض الحلقة 4، منذ قليل، على قناة on e.

وحاز مسلسل «ضرب نار» على إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة شخصية «جابر الكوماندا» التي يجسدها أحمد العوضي، بحسب الأحداث، إذ تركزت الإشادات على إجادته للهجة الصعيدية، وتجسيده لشخصية عامل الكاوتش بشكل واقعي.

تفاعل جماهيري بأحداث «ضرب نار»

وحظيت الحلقات الأولى من مسلسل «ضرب نار» بإعجاب الجمهور، حيث حرص أحمد العوضي على مشاركة متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة لجمهوره أثناء مشاهدتهم لإحدى الحلقات على المقهى، وعلق على هذا المقطع قائلاً: «اخوات جابر الكوماندا في كل مكان في مصر».

أبطال مسلسل «ضرب نار»

ويشارك في بطولة مسلسل «ضرب نار» كل من سهير المرشدي، وبدرية طلبة، وهدى الإتربي، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان السيد وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.