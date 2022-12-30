زراعة الزيتون: مصر تحتل المرتبة الثانية في إنتاج زيتون المائدة

أكد المهندس إسلام أبوسريع، استشارى زراعة وإنتاج الزيتون، أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى إنتاج زيتون المائدة وتقوم بتصديره لمختلف الدول العربية والبرازيل وأمريكا وأوروبا، لافتاً إلى أن هناك دولاً منتجة للزيتون وتقوم باستيراد الزيتون المصرى وتقوم بإعادة تعبئته وتوزيعه نتيجة لجودة المنتج المصرى، حيث إنه مطابق للمواصفات من حيث الحجم والجودة.

أبو سريع: التغيرات المناخية والمبيدات والطاقة تحديات تواجه زراعة الزيتون

وأشار «أبوسريع» إلى أن التغيرات المناخية أحد أهم التحديات التى تواجه زراعة الزيتون، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمبيدات ومدخلات الإنتاج.

وطالب لجنة الزراعة بالنواب بالتدخل لفتح السوق السعودية أمام الزيتون المصرى، حيث تعتبر السوق الوحيدة التى يصعب على المصدرين الوصول إليها رغم أنها الأكبر واستهلاكها كبير للزيتون.

وأضاف أن هناك مشكلة تواجه المستهلك المصرى وهى ثقافة استهلاك زيت الزيتون.