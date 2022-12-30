رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

زراعة الزيتون: مصر تحتل المرتبة الثانية في إنتاج زيتون المائدة

كتب:

الوطن
11:30 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
المهندس إسلام أبوسريع

المهندس إسلام أبوسريع

أكد المهندس إسلام أبوسريع، استشارى زراعة وإنتاج الزيتون، أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى إنتاج زيتون المائدة وتقوم بتصديره لمختلف الدول العربية والبرازيل وأمريكا وأوروبا، لافتاً إلى أن هناك دولاً منتجة للزيتون وتقوم باستيراد الزيتون المصرى وتقوم بإعادة تعبئته وتوزيعه نتيجة لجودة المنتج المصرى، حيث إنه مطابق للمواصفات من حيث الحجم والجودة.

أبو سريع: التغيرات المناخية والمبيدات  والطاقة تحديات تواجه زراعة الزيتون

وأشار «أبوسريع» إلى أن التغيرات المناخية أحد أهم التحديات التى تواجه زراعة الزيتون، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمبيدات ومدخلات الإنتاج.

وطالب لجنة الزراعة بالنواب بالتدخل لفتح السوق السعودية أمام الزيتون المصرى، حيث تعتبر السوق الوحيدة التى يصعب على المصدرين الوصول إليها رغم أنها الأكبر واستهلاكها كبير للزيتون.

وأضاف أن هناك مشكلة تواجه المستهلك المصرى وهى ثقافة استهلاك زيت الزيتون.

اقرأ المزيد:

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن زيت الزيتون السوري وموقعه في أسواق العالم

مسار العائلة المقدسة.. بئر «مسطرد» تسقي كل زائر و«الزيتون» راحة للمتعبين

مشروع مصري لتحسين وزيادة إنتاجية الزيتون باستخدام الذكاء الاصطناعي

البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

القبض على شاب بحوزته كمية من الأدوية المهربة جمركيا في الزيتون

حديقة الأورمان تستقبل عشاق الزيتون لليوم الثالث: منتجات وندوات وأنشطة

أول منتجع سياحي صديق للبيئة في سيوة.. أكواخ من جريد النخل وأشجار الزيتون

محافظ القاهرة يقرر تعيين محمد عبدالنعيم رئيسا لحي الزيتون

صدور كتاب «ورشة الزيتون قلب الحياة الثقافية.. شهادات ورؤى»
بقلم الوطن