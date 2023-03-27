مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023 يبحث عنها الصائمون في محافظة سوهاج، بشكل يومي، تزامنا مع خامس أيام شهر رمضان المعظم، استعدادا لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، كالآتي:

وقت الإمساك يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:8 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:23 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الإثنين في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023 لليوم الخامس في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و42 دقيقة.

ووجه وكيل وزارة أوقاف سوهاج إلى مسؤولي الإدارات في المراكز أن شهر رمضان الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في الجهد والعمل، في تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.