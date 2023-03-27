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مواقيت الصلاة في السويس اليوم 27-3-2023 الخامس من رمضان

كتب:

حمدى عبد الله
08:13 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مساجد السويس

مساجد السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-3- 2023 الموافق 5 من شهر رمضان المبارك 1444هجريًا، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس.

مواقيت الصلاة في السويس 27-3-2023 الخامس من رمضان 

ونستعرض خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في محافظة السويس، اليوم الاثنين 27-3-2023 الخامس من شهر رمضان، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة الفجر

مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، بحسب بيان هيئة المساحة جاء على النحو التالي: أذان الفجر ليوم الأحد الموافق 5 رمضان موعده في تمام 4:18 صباحا، والشروق فموعده 5:46 صباحًا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحًا، وأذان العصر يحين عند 3:25 مساءً، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:05 مساءً، وصلاة العشاء تحين في تمام 7:23 مساء.

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بقلم حمدى عبد الله