فوز 4 طلاب بـ«تعليم نجع حمادي» في التصفيات النهائية لـ«تحدي القراءة»

أعلنت إدارة الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم في قنا، فوز 4 طلاب بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، من المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي 2022/2023، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات في المديرية.

أسماء الفائزين في المسابقة

تضمنت قائمة الفائزين «آلاء محمد السيد شمروخ، الصف السادس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة، يوسف شعبان محمد عبدالله، الصف السادس الابتدائي بمدرسة بركة للتعليم الأساسي، ياره سعودي عبدالستار فكري، الصف الخامس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة، صابرة أحمد دياب، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة الفاروق عمر الإعدادية المشتركة».

وقدّم أبو الوفاء عبدالسلام الدردير، التهنئة للطلاب الفائزين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي الحالي، على مستوى المديرية، ولإدارة مدارسهم ولأخصائي المكتبات بها، مؤكدا أهمية القراءة اليومية، حيث إنها تكسب المعرفة والمهارات وتنمي الوعي والقيم وتثقل المواهب، وصولا إلى مجتمع المعرفة ، فضلا على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

إدارة نجع حمادي

وأكد مدير عام الإدارة دعمه لمسابقات القراءة المتنوعة وحصول أبناء الإدارة التعليمية بنجع حمادي، على المراكز المتقدمة، ومنها مسابقة تحدي القراءة العربي، داعيا أبنائه الطلاب والطالبات بالمدارس، إلى المشاركة في مسابقات القراءة.