وكيل تعليم قنا يتفقد أعمال القوافل التعليمية بقوص

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فعاليات اليوم الثاني لعمل القوافل التعليمية بإدارة قوص التعليمية.

روعة الخدمة التعليمية

وأشاد «السيد» بحجم إقبال الطلاب الضخم الذي يؤكد على روعة الخدمة التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من خلال تلك القوافل التعليمية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

كما أكد حرص الطلاب على الحضور وإصرارهم على التعلم من المعلمين الأكفاء في تخصصاتهم وأصحاب الخبرات المتميزة في نظم وأسئلة الامتحانات، وذلك لنيل أعلى الدرجات في مرحلة فارقة من العمر.

مواكبة التطور العلمي والثقافي والرقمي

وأثنى مدير تعليم قنا على حسن التنظيم المُعد من قبل طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية والجهاز المعاون من الإدارة ومجلس الأمناء بما يصب في صالح الطالب.

كما أشار «السيد» في حديثه إلى الطلاب أن مواكبة التطور العلمي والثقافي والرقمي الحادث في المجتمع ينبذ الكسالي والمتقاعسين و يتطلب التفوق والاجتهاد لبناء دولة متقدمة وقوية.

التطوير التكنولوجي

الجدير بالذكر، أن اختيار إدارتي قوص ودشنا لاستضافة القوافل التعليمية باعتبارهما مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى، غير أن تعليمات الدكتور محمد السيد شددت على تخصيص قاعتين بكل إدارة تعليمية لاستقبال البث المباشر للقوافل عبر تطبيق webex بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية.

وتفقد اللواء طيار اشرف الداودي ووكيل وزارة التعليم بالأمس قاعة البث بمدرسة المراشدة الثانوية إدارة الوقف التعليمية في أول يوم للقوافل التعليمية.