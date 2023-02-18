مدير «تعليم قوص»: تفعيل مجموعات التقوية للطلاب في قنا

عقد طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بقاعة التربية الاجتماعية، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا ومديري المدارس الثانوية؛ لمناقشة تفعيل قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، رقم 28 الصادر بتاريخ 1 فبراير الجاري، بشأن تنفيذ آلية الرقابة على مجموعات دعم الطلاب «مجموعات التقوية».

حضر الاجتماع جميع مديرى ووكلاء المدارس الثانوية العامة بالإدارة والقائم بأعمال مدير التعليم الثانوي وأعضاء المتابعة وتقييم الأداء والتوجيه المالي والإداري بالادارة.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية خلال الاجتماع، ضرورة الدعم الناجز من خلال الأطراف المعنية سواء مديري وكلاء المدارس أو الجهات الإشرافية والرقابية التابعة للإدارة للقرار الوزاري بشأن الإعلان عن بدء المجموعات الدراسية لدعم الطلاب بالمواد الدراسية وضرورة جذب الطلاب والمعلمين المتميزين للعمل بها كسقف قانوني يضمن الاستفادة المثلى للطلاب والمعلمين.

ومن جانبهم، أكد مديرو المدارس الثانوية جاهزية المدارس وهيئات التدريس لعقد مجموعات الدعم الطلابية من خلال الإعلان عنها بالإذاعة المدرسية بطابور الصباح وبلوحات الإعلان الرئيسية بالمدارس وجولات الأخصائيين الاجتماعيين بالفصول خلال اليوم الدراسي.

مجموعات الدعم الطلابية

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا مطلع فبراير الجاري يحمل رقم 28 عمم على المديريات والإدارات التعليمية بشأن تنفيذ الرقابة على مجموعات الدعم الطلابية للمواد الدراسية داخل المدارس، والذي تناول عدة أطر منتظمة للعمل به خلال العام الدراسي سواء من خلال الطلاب أو المعلمين المشاركين في المجموعات.