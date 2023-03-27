10 قصور ثقافة بجنوب سيناء تبدأ فعاليات ليالي رمضان السبت المقبل

قال أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة ستنظم فعاليات خلال شهر رمضان، بداية من السبت المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف «فريج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى عرض برنامج عمل بيوت وقصور الثقافة في محافظة جنوب سيناء على الوزارة، وتمت الموافقة عليها لتنطلق في مدن محافظة جنوب سيناء السبت المقبل.

10 قصور وبيوت للثقافة

وأكد وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن برنامج ليالي رمضان يشمل 10 قصور وبيوت الثقافة على مستوى مدن المحافظة، بداية من طابا حتى رأس سدر، تقدم ما يقرب من 117 فعالية ثقافية وفنية على مدار 14 يوما.

وأشار «فريج»، إلى أن الفعاليات تبدأ السبت المقبل، الموافق 10 رمضان عام 1444 هجرية، وتشمل عروضا فنية في الإنشاد الديني، والفنون الشعبية للأطفال، واستعراضات فنية مستوحاة من التراث السيناوي، إلى جانب ورش فنون تشكيلية، وورش أشغال يدوية للمرأة.

محاضرات توعوية

وأوضح «فريج»، أن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة جنوب سيناء تشمل إلقاء 26 محاضرة ثقافية توعوية ولقاءً حواريا، حول فضائل الشهر الكريم وكيفية اغتنام وقت الصيام، إلى جانب إقامة أمسيات شعرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وتابع، بأن جدول عمل قصور وبيوت الثقافة بمحافظة جنوب سيناء جرى توزيعه على كل الفروع، للبدء في تنفيذه السبت المقبل، والذي سيكون إحياء لذكرى انتصارات العاشر من رمضان.