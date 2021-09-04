فريج يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير المسرح المكشوف بطور سيناء

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى البدء في أعمال تطوير وتحديث مبنى المسرح المكشوف بطور سيناء، حيث تم إسناد المهمة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتم تسليم المبنى الشهر الماضي عن طريق لجنة، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لبدء أعمال التطوير بالمسرح، وبالفعل وصلت الشركات المنفذة وبدأت أعمال إزالة المقاعد القديمة والمسرح القديم بكل أجهزته.

افتتاح أعمال للمرحلة الأولى في أعياد سيناء 2022

وأضاف وكيل وزارة الثقافة في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، أن إجمالي أعمال المرحلة تبلغ نحو 29 مليون جنيه وتتضمن إحلال وتجديد المقاعد وعددها 2300 مقعد، حيث يجري استبدال المقاعد الخشبية القديمة بمقاعد جلدية مريحة، تتماشى مع طبيعة المسرح، وتغيير أنظمة الصوت والإضاءة القديمة لتكون طبقا للمواصفات العالمية.

وأوضح أنه سيتم عمل غرفة لكبار الزوار، وغرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى إقامة مكان مخصص للورش التدريبية الفنية والمعارض، وتطوير السور الذي يحيط بالمسرح، حيث يجري زيادة ارتفاع السور نحو 70 سم، وسيتم تطوير بوابات الدخول والخروج، مضيفا أنه من المقرر افتتاح أعمال هذه المرحلة خلال احتفالات أعياد المحافظة القومية يوم 19 مارس 2023، وأن الطور ستصبح منارة ثقافية بعد استكمال التطوير بالمسرح المكشوف.

المسرح المكشوف يعتبر المنارة الثقافية للمحافظة قبل عام 2005

ومن جانبه، قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، إن المسرح المكشوف الذي يجري تطويره حاليا كان المنارة الثقافية للمحافظة قبل عام 2005، حيث كانت تجري الاحتفالات والحفلات بالمسرح الذي يستوعب أكثر من 3000 مواطن، مشيرا إلى أن المسرح مقام على مساحة 10500 متر مربع، ويضم مسرح ومقاعد وغرف تغيير ملابس وقاعة كبار الزوار ومكان انتظار السيارات.

جدير بالذكر، أن هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قام الشهر الماضي بزيارة مكوكية، لمحافظة جنوب سيناء برفقة الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث التقى باللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن، برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ووفد لجنة الشؤون بمديرية الإسكان بالمحافظة، وتم خلال اللقاء بحث إجراءات تسليم المسرح الصيفي بطور سيناء لوفد جهاز الخدمات الوطنية برئاسة العميد عاطف محمد، لبدء فعاليات الإحلال والتجديد.

وتم الاتفاق على تسليم المسرح لجهاز الخدمة الوطنية، لبدء فعاليات المرحلة الأولى للتجديد، والتي تبلغ تكلفتها 29 مليون جنيه مصري، وفقا لتوجيهات وزيرة الثقافة، بسرعة تطوير مسرح طور سيناء طبقا للمعايير العالمية.