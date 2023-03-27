مصادر بـ«التموين»: لا صحة لقرار دعم الوزارة للبطاقات بـ2500 جنيه

قال مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه لا صحة لوجود دعم وزارة التموين 2500 جنيه في رمضان 2023، ضمن مقررات السلع المستحق صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أبريل المقبل، والتي يتزامن صرفها عقب 4 أيام، وتحديدا يوم 10 رمضان الجاري.

دعم وزارة التموين 2500 جنيه

وأكدت المصادر الخاصة، لـ«الوطن»، أنّ كل ما تردد عن صدور قرار حول دعم وزارة التموين 2500 جنيه غير صحيح، موضحة أنّ زيادة التموين المستحق صرفها خلال شهر رمضان هي الدفعة الثامنة للدعم الاستثنائي الذي تصرفه الأسرة المستحقة إضافيا على السلع التموينية منذ شهر سبتمبر الماضي والذي يستمر صرفه حتى شهر يونيو الجاري.

جدول زيادة التموين 2023

ويتبقى في جدول زيادة التموين 2023 صرف الدفعات الثلاثة الأخيرة للأسر المستحقة المقرر لها الدعم الاستثنائي، الذي نفذته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا لمدة 10 أشهر، كالتالي:

الدفعة الأولى: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.

الدفعة الثانية: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022.

الدفعة الثالثة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.

الدفعة الرابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر ديسمبر2022.

الدفعة الخامسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر يناير 2023.

الدفعة السادسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر فبراير 2023.

الدفعة السابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر مارس 2023.

الدفعة الثامنة: يحين موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر أبريل 2023.

الدفعة التاسعة: يحين موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر مايو 2023.

الدفعة العاشرة: يحين موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر يونيو 2023.