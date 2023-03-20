موعد صرف زيادة التموين في شهر رمضان 2023.. تستمر حتى بعد عيد الفطر

تصرف منافذ البقالين التموينيين، الدفعة الثامنة من زيادة التموين في شهر رمضان 2023، بعد مرور العشر أيام الأوائل من الشهر الكريم، تزامنا مع صرف السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات التموينية، إذ يحل موعد صرفها يوم 1 أبريل المقبل الذي يوافق 10 رمضان.

زيادة التموين في شهر رمضان 2023

وتعتبر زيادة التموين في شهر رمضان 2023 هي الدفعة الثامنة من قيمة الدعم الاستثنائي المستحق للأسر الأولى بالرعاية، والذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتوفيره دعما للحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، ويستمر صرف الدفعة طوال شهر أبريل من منافذ البقالين، وصرف حصة السلع التموينية عن شهر أبريل 2023، ويمتد صرفها لما بعد عيد الفطر المبارك وتحديدا من 1 أبريل حتى 30 أبريل.

وتبلغ مدة زيادة التموين 10 أشهر، حيث بدأ صرف الزيادة للأسر حاملي البطاقات التموينية وأصحاب معاش تكافل وكرامة منذ سبتمبر الماضي، وتستمر الزيادة وفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حتى شهر يونيو 2023.

قيمة الزيادة التي تحصل عليها الأسرة المستحقة من الدعم الاستثنائي

وتختلف قيمة الدعم الاستثنائي الموجه للأسر الأولى بالرعاية، بحسب عدد الأسر المدرجة على بطاقة التموين، كما يلي.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.