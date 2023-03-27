ضبط بقالة لتصرفها في 129 ألف جنيه سلع تموينية بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموينية في مركز بلبيس

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، حرّرت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع حملة من الوزارة، محضر جنح ضد بقالة تموينية.

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين عن تحرير محضر جنحة رقم 4597 جنح مركز شرطة بلبيس لـ2023 ضد «ح.ع.ا» صاحبة محل بقالة تموينية ناحية الجوسق شبرا النخلة لتصرفها في 129000جنيه سلع تموينيه نتيجة عملية الجرد لمقرارتها التموينية وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتكثّف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات رقابية على بقالي التموين؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.