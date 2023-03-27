التشويق عنوان الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة يسرا، الذي سيتم عرضه في تمام اليوم الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة «سي بي سي»، أحداثًا تتميز بالتشويق والإثارة، خاصة بعد انتهاء الحلقة الرابعة من المسلسل بصعود سميحة وابنها لمنزل أكرم حتى يقيمون به.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وتشهد حلقة اليوم، أحداثًا مصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، إذ تنخرط يسرا وسط عائلة أكرم، وتستقبلها جارتهم بالزغاريد، وتطلب منها فوقية وهي ترحب بها في منزلها أن تكون متساهلة مع الآخرين، وتخبرها سميحة بحاجتها وحاجة سامح والراحة.

وتستمر أحداث الحلقة الخامسة بمواقف مضحكه وقرب عائلة «سميحة» من أكرم وعائلته ومحاولتها البحث عن ابنتها «سماح» والميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يتميز مسلسل 1000 حمد الله على السلامة انه من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه وتتوالي به الأحداث المضحكة داخل الإطار العائلي.