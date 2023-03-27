مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة.. هل يجد محمد رمضان نجله المفقود؟

ينتظر الجمهور مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة، المقرر عرضها اليوم على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميا، بينما تأتي الإعادة مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة

انتهت أحداث الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة، بإخبار جعفر العمدة أنّ نجله لا زال على قيد الحياة، ويخرج ليشاهده بعد سنوات طويلة من الفقدان، وينظر له، لتأتي والدته التي تجسد دورها مي كساب وتسأله عنه ليجيب عنها ده ابنك ؟.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة

وينتظر الجمهور معرفة إذ كان الطفل نجل محمد رمضان أم أنّها خدعة من البعض طمعاً في الأموال، وتصدر مسلسل جعفر العمدة خلال الساعات الماضية، تريند تويتر بعد إذاعة الحلقة الرابعة من المسلسل.

المسلسل يضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.