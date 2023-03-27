أسعار مخفضة على رحلات الحج من «مهندسين الإسكندرية».. لكل المحافظات

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضي، عن فتح باب التقديم للحج لعام 1444 هجريا لكل المستويات بأسعار مخفضة للمهندسين وأسرهم.

تفاصيل رحلات الحج

وقال المهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم فتح باب التقديم لموسم الحج لكل المستويات السياحية، سواء الفاخر 5 نجوم، والاقتصادي، والاقتصادي تحسين 5 نجوم، والبري، وذلك بأسعار مخفضة للمهندسين، وبأسعار لأول مرة يتم طرحها تسهيلا على المهندسين وأسرهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

فتح باب التقديم لرحلات الحج المخفضة على مستوى المحافظات

وأكد رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، في بيان اليوم، أنه سيتم فتح باب التقديم لكافة المهندسين من المحافظات الأخرى وليس فقط أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم، كمبادرة من نقابة المهندسين بالإسكندرية لكل مهندسي مصر.

مواعيد التقديم في رحلات الحج المخفضة

وأوضح، أن التقديم سيكون من خلال مقر إدارة الرحلات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، في موعد أقصاه 17 أبريل المقبل، الموافق 26 رمضان، أو لحين اكتمال الأعداد، على أن تُجرى القرعة العلنية يوم 30 أبريل.