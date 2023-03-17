شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام في 12 يونيو

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق يوم 23 ذو القعدة من عام 1444 هجريا الموافق يوم 12 يونيو 2023 وذلك لرحلات الحج المستوى البري، على أن تنطلق رحلات الحج المستوى الاقتصادي طيران يوم 14 من شهر يونيو المقبل.

آخر موعد لسفر حجاج السياحة من مصر

وأضاف لـ"الوطن" أن آخر موعد لسفر حجاج السياحة من مصر إلى الأراضى المقدسة سيكون يوم 5 ذى الحجة الموافق 23 يونيو 2023، على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج السياحة من الأراضى المقدسة يوم 14 ذو الحجة الموافق يوم 2 يوليو المقبل.

مدة برامج الحج السياحى

وأشار إلى أن مدة برامج الحج السياحى المستوى الإقتصادى (البرى - الإقتصادى طيران) تتراوح من 21 يوم إلى 25 يوم،بينما تتراوح برامج الحج مستوى الـ 5 نجوم ما بين 10 إلى 14 يوما.

ولفت إلى أنه يتم تقسيم حجاج السياحة وفقا لبرامج رحلاتهم إلى جزئين ، الجزء الأول يسافر إلى مكة قبل مناسك الحج والأخر يسافر إلى المدينة قبل اداء المناسك،موضحا أن الحجاج الذين سافروا إلى المدينة قبل اداء المناسك يذهبوا لمكة بعد الانتهاء منها والعكس صحيح،موضحا أن الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام حددت أقل مدة لإقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة بـ 3ليال.

وأشار إلى أن نسب إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحى خلال الإسبوع الأول من التقديم لازال ضعيفا،مشيرا إلى أن نسب الإقبال سترتفع خلال الأسابيع المقبلة ولاسيما خلال الأسبوع الأخير من التقديم.