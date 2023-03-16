غرفة السياحة: المطارات السعودية تستقبل أولى رحلات الحج من مختلف الدول 21 مايو

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (GACA) والخاصة بتعليمات نقل الحجاج من وإلى المملكة العربية السعودية، لن يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بكل أنواعها والتأشيرات التجارية من السفر إلى 4 مطارات بالمملكة العربية السعودية، وهي جدة والمدينة المنورة والطائف وينبع، وذلك خلال فترة الحج ابتداء من يوم 30 مايو المقبل الموافق 10 ذي القعدة من العام الهجري 1444، وحتى يوم 28 يونيو 2023 الموافق 10 ذي الحجة من عام 1444 هجريا.

المطارات المخصصة لاستقبال رحلات الحج

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن منع حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية بكل أنواعها والتأشيرات التجارية بمطارات جدة والمدينة المنورة وينبع إضافة إلى مطار الطائف يعود إلى أن تلك المطارات ستكون مخصصة خلال تلك الفترة لاستقبال وسفر حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن أولى رحلات الحج التى تستقبلها المطارات السعودية من مختلف دول العالم، ستبدأ يوم 21 مايو المقبل الموافق 1 ذى القعدة من العام الهجري 1444، وحتى 22 يونيو 2023 الموافق 4 ذو الحجة من عام 1444 هجريا، لافتا إلى أن أولى رحلات عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المناسك ستكون يوم 14 ذي الحجة الموافق 2 يوليو 2023، على أن يكون آخر موعد لمغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية يوم 2 أغسطس المقبل الموافق يوم 15 محرم من العام الهجرى 1445.