مشجعون أوكرانيون يطالبون الغرب بمساعدات وطائرات «إف 16» في مباراة إنجلترا

قامت الجماهير الأوكرانية في مباراة منتخب بلادهم أمام منتخب إنجلترا بملعب «ويمبلي»، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا بكرة القدم 2024 بـ«استعراض سياسي»، حيث رددوا شعارات هجومية ضد روسيا بعد وقت قصير من انطلاق صافرة البداية، بحسب ما نقتله قناة «روسيا اليوم».

لافتات تدعو الدول الغرب لمساعدة كييف

وفي إحدى المدرجات قام عدد من المشجعين الأوكرانيين برفع لافتات تدعو الدول الغربية إلى تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، وذلك بعد 23 دقيقة من المباراة، كما لاحظ المشجعون الإنجليز إطلاق الأوكرانيين عشرات الطائرات الورقية علي أرض الملعب.

وقام المشجعون بغناء أغنية بعنوان «عشرات القاذفات الألمانية» وقاموا باستبدال جملة «القاذفات الألمانية» بـ«القاذفات الروسية»، ووزعوا منشورات علي الجماهير تحمل كلمات الأغنية لكي يشجعوا المشجعين في جميع أنحاء العالم للانضمام إليهم.

الفيفا تحظر الأفعال السياسية

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» يحظران الأفعال من النوع السياسي واللافتات السياسية ويعاقبان عليها، لكن الحكام في ملعب «ويمبلي» سمحوا لمئات المشجعين الأوكرانيين بدخول الاستاد حاملين لافتات وملصقات تطالب بتسليم الطائرات المقاتلة «إف-16» إلى كييف.

وفي السياق متصل، قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدعم وجمع الأموال لصالح اللاجئين الأوكرانيين والجيش الأوكراني في المباراة التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.