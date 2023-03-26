هاني الحسيني عبر قناة الناس يبدع في تلاوة القرآن بمساجد إنجلترا.. بث مباشر

تألق القارئ هاني الحسيني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد إنجلترا، في تلاوة خاشعة من سورة الكافرون، بأحد مساجد مدينة ساوند إند خلال إمامته الصلاة.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.