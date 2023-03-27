تجديد حبس تاجر مخدرات في المعادي.. حاول ترويج الكيف على عملائه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار المواد المخدرة بكمية من عقارالكبتاجون المخدر، وحيازته سلاح ناري، بقصد الدفاع عن النفس، بدائرة قسم شرطة المعادي، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير واف.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث المعادي، مفادها قيام المدعو «جمال.ق.ف»، وشهرته «سفروت» 38 سنة، ومقيم طره البلد، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لتجارته الآثمة، وبعمل التحريات التي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية.

حملة أمنية وراء سقوط تاجر الكبتاجون في المعادي

خرجت حملة لمداهمة منزل المذكور، وأماكن تردده، ونجحوا في القبض عليه وبحوزته كمية من عقاقير الكبتاجون المخدر، وسلاح ناري عبارة عنفرد خرطوش، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نفسه وعنتجارته الآثمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم التي قررت بالقرار السالف ذكره.