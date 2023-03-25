حبس الفكهاني «سفروت» أشهر تاجر مخدرات في المعادي

أمرت نيابة المعادي بحبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المخدرات من عقارالكبتاجون المخدر، وحيازته سلاح ناري، وذلك لترويجها على المدمنين بدائرة قسم شرطة المعادي، كما طلب النيابة سرعة التحريات حول الوقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها.

حاول ترويج المخدر على المدمنين

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث المعادي، مفادها قيام المدعو «جمال.ق.ف» فكهاني، وشهرته «سفروت» 38 سنة، ومقيم في طره البلد، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لتجارته الآثمة، وبعمل التحريات التي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية.

حملة أمنية وراء سقوط تاجر الكبتاجون في المعادي

خرجت حملة لمداهمة منزل المذكور وأماكن تردده، ونجحوا في القبض عليه وبحوزته كمية من عقاقير الكبتاجون المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نفسه وعن تجارته الآثمة.

حُررعن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.