يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في الساعة 4:22 صباحًا ومعه بداية صوم رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في الساعة 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ سادس أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و16 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.