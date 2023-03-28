مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023
كتب:
مصطفى عنز
12:07 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
صلاة أرشيفية
يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم
وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023
ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في الساعة 4:22 صباحًا ومعه بداية صوم رابع أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً.
موعد أذان العصر في الساعة 3:32 مساءً.
موعد أذان المغرب في الساعة 6:13 مساءً.
موعد أذان العشاء في الساعة 7:32 مساءً.
عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ سادس أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و16 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.