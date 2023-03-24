مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
كتب:
مصطفى عنز
02:47 ص | الجمعة 24 مارس 2023
صلاة أرشيفية
يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ علي معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم
وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 4:28 صباحًا ومعه بداية صوم ثاني أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 12:03 مساءً.
موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 3:32 مساءً.
موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 6:10 مساءً.
موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 7:29 مساءً.
عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و18 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.