يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ، على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 4:26 صباحًا ومعه بداية صوم ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة كفر الشيخ، 14 ساعة و20 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.