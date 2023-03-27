أحمد عيد: انتظروني في فيلمي «أهل الكهف» و«الشيطان شاطر» بعد رمضان

قال الفنان أحمد عيد، إنَّه ينتظر عرض فيلمين بعد انتهاء شهر رمضان 2023، إذ ينافس خلال في موسم دراما رمضان الحالي بمسلسل «عملة نادرة» مع المخرج ماندو العدل.

أحمد عيد يتحدث عن خططه السينمائية المقبلة

وقال أحمد عيد لـ«الوطن»، إنَّه ينتظر طرح فيلمين، الأول هو فيلم «أهل الكهف»، والثاني هو فيلم «الشيطان شاطر»، إذ أنَّ العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

الحلقة 4 من مسلسل «عملة نادرة»

ويشارك أحمد عيد في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «عملة نادرة»، ويجسد دور «مسعود»، الذي يرتكب جريمة، بقتل شقيقه في الحلقة الأولى بسبب الورث، حيث كتب والدهما ما يقرب من 50 فدانًا لحفيديه الجديد يوسف.

أبطال «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة»، بطولته نيللي كريم، وجومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.