مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة.. نيللي كريم تصدم أحمد عيد أمام العائلة

لا زالت المفاجآت تتوالى ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وعرضت منذ قليل مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة من بطولة نيللي كريم، ضمن الموسم الرمضاني الجاري .

مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة

جاء خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة، كشف «نادرة» حقيقة سميرة وما فعلته الحلقة السابقة، حيث وضعت لها «السم» في طبق الكعك وكشفتها أمام عائلتها، مما أدي إلى دفع «مسعود» أحمد عيد، سميرة بقوة بسبب جريمتها أمام الجميع، ويقرر عبد الجبار زواج مسعود من نادرة و لكنها ترفض بقوة الزواج منه أمام الجميع.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل «عملة نادرة» من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي.

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.