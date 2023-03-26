أحمد عيد لـ«الوطن»: أصيبت بلحظة اكتئاب بسبب شر دوري في عملة نادرة

كشف النجم أحمد عيد عن مروره بلحظة اكتئاب بسبب كم الشر في شخصية «مسعود» التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد «عملة نادرة»، المعروض في سباق دراما رمضان الحالي.

وقال أحمد عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه توقع غضب الجمهور منه بسبب سلوكيات مسعود وتصرفاته، بحسب الأحداث، مضيفا: «المشاهدون بالتأكيد سيتعاطفون مع نيللي كريم وينتقدونني، لأنني أؤذيها أذية كبيرة على كل المستويات والأصعدة، ومن ثم تملكتني لحظة اكتئاب أثناء تجسيدي للشخصية».

أحمد عيد: شخصية كل إنسان بداخلها الخير والشر

وبسؤاله عن اكتشافه لمنطقة الشر في شخصيته، رد أحمد عيد قائلاً: كل إنسان بداخله الخير والشر، وهناك جوانب خفية في حياة كل شخصية، وأتمنى أن ما قدمته مع مسعود ينال إعجاب الجمهور.

قائمة أبطال مسلسل عملة نادرة

ويشارك في بطولة مسلسل عملة نادرة، نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، محمد فهيم، مريم الخشت، ندى موسى، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، أحمد فهيم، محمد لطفي، علي الطيب، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل «ماندو العدل»، وإنتاج شركة «العدل جروب» لمالكها جمال العدل.