عرض الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم بعد قليل على cbc

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، المقرر لها بعد قليل.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7 ونصف مساء، على أن تكون الإعادة في الساعة 1 صباحا.

دور نيللي كريم في عملة نادرة

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويُمنعها أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة على العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويجمع مسلسل عملة نادرة في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.