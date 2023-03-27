تحديث بطاقة التموين 2023.. خطوات بسيطة من موقع دعم مصر الرقمي

تحديث بطاقة التموين 2023، يأتي من بين الخدمات التموينية الإلكترونية التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع دعم مصر الرقمي، وتتم الخدمة من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل في إحدى شركات الاتصالات الأربعة باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة.

تحديث بطاقة التموين 2023

وبشأن تحديث بطاقة التموين 2023، والذي سهلته وزارة التموين من خلال رابط إلكتروني لتسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، يتم اتباع الخطوات التالية:

- فتح موقع دعم مصر من هنــــا.

ـ تدوين الرقم القومي.

ـ كتابة رقم البطاقة التموينية.

ـ تسجيل رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

- يتم الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول، وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف.

شروط هامة لتسجيل رقم الموبايل للتموين

ويشترط موقع دعم مصر، عند إتمام خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية، كما تطالب وزارة التموين بأن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ولابد أن يكون مسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول (اتصالات - أورنج - فودافون - we).