اعرف خطوات تحديث بطاقة التموين على موقع دعم مصر قبل انتهاء المهلة

يقدم موقع دعم مصر، العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونيا دون عناء أو إهدار الوقت والجهد في الذهاب إلى مكاتب التموين، ويبحث الكثيرون عن كيفية تحديث بطاقات التموين، بهدف الحفاظ على بطاقاتهم، وضمان عدم وقفها بما يحرمهم من صرف السلع التموينية المختلفة.

موقع دعم مصر

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن آخر موعد لتحديث بطاقات التموين هو نهاية سبتمبر الجاري، بعد مد المهلة شهرا لإضافة رقم الهاتف المحمول، سواء في المكاتب والإدارات التموينية أو عبر المنصات الرقمية «موقع دعم مصر» أو «بوابة مصر الرقمية».

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وتستعرض «الوطن»، خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر قبل آخر موعد لتحديث البطاقات والتي جاءت كالتالي:

1- زيارة موقع دعم مصر الذي خصصته وزارة التموين.

2- بعد الدخول على الموقع سيظهر لك خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا اكتبها.

3- ثم ادخل رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة.

4- وبعدها سيرسل لك موقع دعم مصر، رسالة على رقم الموبايل، تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة المواطنين بسرع تسجيل بياناتهم وتحديث بطاقة التموين، مشددة على ضرورة أن يكون رقم الموبايل، الذي سيتم إضافته على البطاقة، مسجلًا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة.