اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، يرغب متابعو الدراما في معرفتها، خاصة بعد عرض أولى حلقات العمل الفني وترديد مقاطع من أشعار الإمام الشافعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه البطولة كل من أروى جودة وحنان السعيد ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، سيناريو وإشراف علي الكتابة: محمد هشام عبيه، إنتاج : Mediahub سعدي - جوهر، وإخراج: الليث حجو.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

واﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، على 3 شاشات وهي: «الحياة» و«DMC» و«CBC»، إلى جانب منصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة «DMC»:

القمر الصناعي نايل سات، والتردد 12092، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناةHD.

قناة «CBC» كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11785، معدل الترميز: 27500، والاستقطاب: رأسي V، ومُعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتردد قناة الحياة 2023 كما يلي:

التردد الجديد 12206، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

يعرض العمل عبر اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل اإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في المواعيد التالي:

قناة «DMC» الساعة 6.30 مساءً.

قناة «الحياة»: 10.45 مساءً.

وقناة «CBC» الساعة 12.15 صباحًا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ويتناول مسلسل رسالة الإمام سيرة الإمام الشافعي، أحد أبرز علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من 1000 عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.