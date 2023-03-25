موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي

أعاد مسلسل رسالة الإمام الذي يروي قصة الإمام الشافعي أحد أئمة المذاهب الأربعة، الجمهور مرة أخرى لمتابعة الدراما الدينية في رمضان 2023، وفيما يتعلق بموعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، يعرض العمل على العديد من الشاشات في توقيتات عرض مختلفة ومن القنوات الناقلة: «الحياة» و«DMC» و«CBC»، إلى جانب عرضه عبر منصة «Watch IT».

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام

وفيما يتعلق بشأن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام فى رﻣﺿﺎن 2023، يعرض المسلسل فى 3 مواعيد مختلفة يوميا، على قناة «الحياة»: 10.45 مساء، وقناة «DMC» الساعة 6.30 مساء، و«CBC» الساعة 12.15 صباحا.

قصة مسلسل رسالة الإمام

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم بطولة خالد النبوي، سيناريو وإشراف على الكتابة: محمد هشام عبيه، إخراج: الليث حجو، ومن إنتاج: Mediahub سعدي - جوهر، ويشارك في البطولة، نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، أبرزهم أروى جودة، وليد فواز، حمزة العيلي، نضال الشافعي، ويتطرق العمل إلى سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، أحد أئمة المذاهب الأربعة، وآخر سنوات حياته، في ظل التغيرات التي شهدتها مصر من أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

أما ﺗردد اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم فهي كالتالي:

تردد قناة دي أم سي

- التردد 12092.

- القمر الصناعي نايل سات.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناة HD.

تردد قناة الحياة 2023

- الاستقطاب عمودي.

- التردد الجديد 12206.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي

التردد: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي V.