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جدول اختبارات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:54 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، على أن تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر أبريل لأولى وثانية إعدادي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، من المقرر بدء اختبارات شهر إبريل 2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد الموافق 2 أبريل حتى الخميس 6 أبريل من نفس الشهر، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، علي أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الاختبارات في 9 مواد دراسية، تبدأ بالأحد 2 أبريل باختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 3 أبريل بمادتي العلوم والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 4 أبريل بمادتي الهندسة والجبر، ويوم الأربعاء 5 أبريل مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 6 أبريل بمادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنه جري إرسال جداول اختبارات شهر إبريل 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.

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بقلم مصطفى عنز