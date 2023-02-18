جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023.. المواعيد وتفاصيل سير اختبارات الشُعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، موضحة أنه يجر حاليا الاستعداد الجيد للامتحانات، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، على أن تُعقد الامتحانات في لجان مؤمنة جيدا، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023

أضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أن جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات، لافته إلى أن امتحان الحاسب الآلي يبدأ الساعة التاسعة صباحا، يوم السبت الموافق 20 مايو المقبل، على أن تستكمل عقب انتهاء الامتحانات التحريرية طبقا لعدد أيام كل لجنة، ووفقا لأعداد الطلاب المتقدمين للامتحان على دفعات.

ويشمل جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 نظام السنوات الثلاث، شعب التسويق والتأمينات والشئون القانونية والإدارة، وبالنسبة لنظام السنوات الخمس يشمل تخصصات التأمينات التجارية والشئون القانونية وإدارة وتسويق وسوق المال وإدارة الموانئ والخدمات البحرية.

وبالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات نظام الثلاث سنوات، يشمل الجدول برامج فني التأمينات التجارية والاجتماعية وفني سكرتير وفني كاتب حاسبات وفني مبيعات.

جدول سير امتحان دبلوم المدارس الفنية

عن جدول سير امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث «المهن التجارية»، فإنه يشمل سكرتارية طبية ومساعد فني إداري وخدمات النقل النقل الدولي وفني عمليات مخازن.

ويمكن الاطلاع على جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 من هنا.