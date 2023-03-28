درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. طقس حار على محافظات الصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، نظرا لتعرض البلاد لمنخفض جوي حار قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة اليوم فقط، على أن تبدا غدا الأربعاء انخفاض جديد فى درجات الحرارة بنحو 4 درجات، حيث يسود طقس مائل للدفئ خلال ساعات النهار، بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

طقس مائل للحرارة على القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن الطقس سيكون مائل للحرارة اليوم على القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا الى جنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على جميع محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل الحرارة لـ31 درجة مئوية نهارا.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 27 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 26 - 14

طنطا 25 - 13

دمياط 26 - 14

بورسعيد 24 - 14

الإسماعيلية 28 - 14

السويس 27 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 19 - 04

- الطور 27 - 17

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 29 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 25 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 31 - 12

- أبو سمبل 30 - 14.