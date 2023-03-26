طقس سوهاج اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية، ما جعلها ضمن أدفأ 10 مدن في مصر لمدة 3 أيام متتالية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم 4 رمضان

وتنشط رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة بالنهار بسرعة 23 كيلومترا في بالساعة، فضلا عن نسبة الرطوبة التي تسجل 47%، مع انعدام فرصة سقوط أمطار.

وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 مئوية في طقس معتدل الحرارة نهارا، و13 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس مائل للبرودة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بعد أن سجلت درجات الحرارة العظمى خلال الـ48 ساعة الماضية 31 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس حار نهارا.

متابعة يومية لحالة الطقس

وأعلنت غرفة عمليات سوهاج متابعة الطقس خلال الأيام المقبلة، تحسبا لزيادة نشاط الرياح أو لسقوط الأمطار، مع تفقد مخرات السيول بالمراكز التابعة لها في ساقلتة ودار السلام.