درجات الحرارة اليوم الاثنين 26-3-2023 بجميع المحافظات.. العظمى في القاهرة 23

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة على معظم المدن والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتأتي درجات الحرارة اليوم، كما يلي:

القاهرة 23 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 23 - 14

أكتوبر 22 - 14

بنها 23 - 15

درجة الحرراة اليوم

دمنهور 22 - 13

وادي النطرون 23 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 23 - 13

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 22 - 13

دمياط 23 - 14

بورسعيد 23 - 14

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 17 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 20 - 14

- السلوم 20 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 26 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 26 - 12

- سوهاج 27 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 28 - 15

درجة الحرارة في أسوان

- أسوان 29 - 16

- الوادي الجديد 28 - 12

- أبو سمبل 28 - 14.