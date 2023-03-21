«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان المبارك

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء انتهى رسميا أمس الإثنين، ومتوقع بدء فصل الربيع بداية من اليوم، مشيرة إلى: «نشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بعد انخفاضها بالأمس وأول أمس»، موضحًة أنَّ هذه الفترة عادة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في الحالة الجوية من يوم لآخر، مشيرة إلى أنَّ اليوم نشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بحوالي قيم تتراوح من 3 لـ5 درجات مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة نهارا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصادر الكتل الهوائية اليوم ستكون من مناطق صحراوية، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة في فترات النهار، متابعة أنَّ هناك امتداد مرتفع جوي أيضًا في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وشعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة

وأشارت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 23 درجة مئوية، ولكن مع نهاية الأسبوع ستصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويأتي ذلك تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، متوقعة تكون شبورة مائية خلال فترات الصباح وساعات الليل المتأخرة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.