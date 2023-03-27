طقس اليوم: شبورة مائية وارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تشهده كافة مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم، مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتقل حدتها مع تقدم ساعات النهار، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

استقرار في الأحوال الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، اليوم، إلى استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود أي تقلبات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط للرياح

وأكدت «الأرصاد»، وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الرياح غير مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 23 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 23 - 14

أكتوبر 22 - 14

بنها 23 - 15

دمنهور 22 - 13

وادي النطرون 23 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 23 - 13

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 22 - 13

دمياط 23 - 14

بورسعيد 23 - 14

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 17 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 20 - 14

- السلوم 20 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 26 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 26 - 12

- سوهاج 27 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 28 - 15

- أسوان 29 - 16

- الوادي الجديد 28 - 12

- أبو سمبل 28 - 14.