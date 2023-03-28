يحرص متابعو دراما رمضان هذا العام، على معرفة مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، إذ يُعرض المسلسل على 3 شاشات من الفضائيات على مدار اليوم طوال الشهر الجاري.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

وبقراءة خريطة القنوات الفضائية، نتعرف على مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، كما يلي.

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، على 3 فضائيات هي: «dmc» و«الحياة» و«cbc»، فضلا عن عرض العمل عبر منصة «watch it» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

العرض الأول على DMC الساعة 6.30 مساءً يوميًا وطوال شهر رمضان، ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على القناة في 6.15 صباحًا، و11 صباحًا، حسب ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وعلى شاشة قناة cbc يُعرض في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا، وعلى شاشة قناة الحياة يُعرض 10.45 مساءً، والإعادة الساعة 9.15 صباحًا

أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

والإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتناول المسلسل السنوات التي عاشها الشافعي في مصر، ووصل إليها عام 198هـ - 813 م وألقى دروسه في مسجد عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

وذكرت أحداث المسلسل، أنّه بمجرد وصول الإمام الشافعي إلى أرض مصر، بدأ رحلة البحث في تراث الإمام الليث بن سعد بدأها بزيارة قبر الليث بن سعد، تمهيدا للعمل مع تلاميذه لجمع تراثه وترتيبه وتدوينه لحفظه.