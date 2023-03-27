تفاصيل وفاة «أمينة» في طائرة متجهة للسعودية: «باعت ذهبها لأداء العمرة»

بمزيج بين ألم الرحيل وفرحة حُسن الخاتمة، استقبلت أسرة الحاجة أمينة علي الحانوتي خبر وفاتها في الطائرة بعد دخولها الأجواء السعودية، وذلك أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة بين الركاب.

ابن شقيقها: كانت تصر على أداء العمرة هذا العام

«أصرت على أداء العمرة هذا العام، وكانت الإجراءات سريعة عكس المرتين السابقتين اللتان قامت فيهما بأداء العمرة، وقبل موعد السفر بثلاث ساعات كانت تسرع في السفر، وكأنها كانت تستعجل لقاء الله وحسن الخاتمة».. بهذه الكلمات بدأ علي فاروق ابن شقيق المعتمرة الراحلة الحاجة أمينة، حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أن هناك حزنا لرحيلها وفرحا لحُسن خاتمتها التي كانت تتمناها وتدعو الله بها دائما.

باعت ذهبها وتوفيت في الطائرة

وبحسب «فاروق»، دبرت «أمينة» مصاريف أداء مناسك العمرة ببيع ذهبها الذي كان كل ما تملكه من مال وكان عبارة عن «غويشتين»، إضافة إلى أنها كانت تجمع ألف جنيه شهريا من معاش زوجها معي آخر عدة أشهر، موضحاً أنها قبل سفرها للعمرة مباشرة ودعت جميع أفراد الأسرة بالمرور عليهم وكأنها تلقي عليهم نظرة الوداع، وأكدت أنها ستدعي لهم جميعا في العمرة.

وتابع، بأن الحاجة أمينة، كانت تداوم علي أداء الصلوات والفرائض بشكل منتظم في منزلها، مؤكداً أنه تم استقبال المعزين اليوم أمام منزله الأسرة بقرية صفط جدام بمركز تلا في محافظة المنوفية.