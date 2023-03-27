موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

يستعد الملايين من أبناء محافظة المنوفية لبدء صيام خامس أيام رمضان رمضان المبارك، ويرغبون في معرفة مواقيت الصلاة في شهر العبادات وشهر الخير، وخاصة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023 والموافق خامس شهر رمضان، ويكون في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و5 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 5 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 55 دقيقة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023

وتكون عدد ساعات الصيام، من موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023 حتى أذان المغرب، هي 14 ساعة و 8 دقائق، إذ يكون موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة.