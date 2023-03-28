الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في سقوط مسن من بلكونة منزله بحدائق القبة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة مسن إثر سقوطه من بلكونة منزله في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان بناء على قرارا النيابة العامة، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه؟

وأكد التقرير، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، لافتا إلى عدم وجود أي آثار عنف في جثمان المتوفى، كما تبين أنه فقد توازنه وسقط من بلكونة منزله للشارع، وتم الانتهاء من كتابة التقرير، وجار إرساله للنيابة العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى سيد كمال الدين 65 سنة.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة بالجسم، فضلا عن إصابته بتهشم في الجمجمة، ونزيف خارجي، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.