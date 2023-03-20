مصرع عامل سقط من أعلى عقار في حدائق القبة أثناء تركيب لوحه إعلانات

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء تركيب لوحه إعلانات بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش صحة للكشف الظاهري لبيان هل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات.

سقوط عامل من علو

وتلقي مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول عامل مصاب بكسور في إنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي وتهشم في عظام الجمجمة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات، أن المتوفى عامل تركيب لوحات إعلانات على أسطح العقارات، وأنه أثناء قيامه بتركيب لوحه إعلانات أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة اختل توازنه وسقط في الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.