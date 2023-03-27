موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك، إذ تتجه أعين أبناء عروس البحر الابيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023، إذ يحرص كثير من المسلمين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم خامس أيام شهر رمضان والذي يتم في 6:16 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الاثنين 27-3-2023

وبذلك يكون موعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 في توقيت السادسة و16 دقيقة مساءا.

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و9 دقائق من إمساك المياه فبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الاثنين 27-3-2023

وموعد الإفطار في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 سيكون في الساعة 6:16 مساء، ومعه يمكن للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه، بزيادة دقيقة عما كان عليه الوضع أمس.