خطوات معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023.. تعلنها وزارة الداخلية اليوم

يبحث الكثيرون عن خطوات معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 والتي سيتمّ إعلانها من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات بداية من اليوم على مدار 5 أيام، إذ كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن شروط ومواعيد وكيفية التقديم في قرعة الحج 2023.

خطوات معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023

ولمعرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023، فإنَّها سيتم إعلانها من وزارة الداخلية في 5 محافظات بداية من اليوم، وعلى مدار 5 أيام كاملة، لذا تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة.

أما عن خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة بمجرد الإعلان رسميًا عنها، وفق المحافظة التابع لها المتقدم.

والإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 يكون من خلال عدة خطوات، تتضمن أولًا الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط، والخطوة التالية تكون من خلال الضغط علي أيقونة «الاستعلام عن نتيجة القرعة».

وفى الخطوة التالية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج تكون من خلال القيام بملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن، وبعدها تقوم بملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود اسفل يسار بطاقة الرقم القومي، و ملء خانة اختبار التحقيق، والضغط علي أيقونة البحث.

سيتمكن الشخص الذي يريد الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة، بعد الانتهاء من تلك الخطوات، إذا تمّ قبوله بالقرعة أم لا.