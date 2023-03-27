 خطة اليابان لتصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في المحيط الهادئ

بينما تستعد السلطات اليابانية، لإطلاق مياه الصرف المعالجة، الخاصة بمفاعل فوكوشيما في المحيط الهادئ، بهدف تخفيف الضغط على أكثر من ألف صهريج تخزين، ويخلق مساحة لأعمال المعالجة الحيوية الأخرى، أثارت الخطة بعض القلق والتساؤلات، لكن الحكومة اليابانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلماء مستقلين أعلنوا أن الإطلاق المخطط له عملية آمنة، وذلك بحسب موقع «ذي كونفرسيشن»، المهتم بطرح ومناقشة القضايا البحثية والأكاديمية.

باحثون يؤكدون سلامة إطلاق المياه المشعة في المحيط

وفي مقال بحثي، كتبه باحثون أستراليون، على موقع «ذي كونفرسيشن»، أكدوا أن إطلاق المياه المعالجة لن يسبب ضررا بيئيا للمحيط الهادئ، وقال كل من نايجل ماركس، الأستاذ مساعد في الفيزياء بجامعة كيرتن، وبريندان كينيدي، أستاذ الكيمياء بجامعة سيدني، وتوني أيروين، وهو أستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية، وهو متخصص في المفاعلات النووية ودورة الوقود النووي، أنه للوهلة الأولى، يبدو إطلاق المياه المعالجة، من المحطة النووية في المحيط فكرة مقلقة، رغم التأكيدات على أمن العملية، لكن الخبرة المهنية الجماعية في العلوم النووية والطاقة النووية، تؤدي إلى نفس النتيجة، وهي أن عملية الإطلاق آمنة، حيث يعتمد التقييم العلمي على نوع النشاط الإشعاعي، وكميته، علاوة على المستوى العالي من الرقابة المستقلة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعملية برمتها.

المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان: تصريف المياه المعالجة آمن

من جانبه صرح السيد شيميزو كازوهيكى، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحكومة اليابانية لن تقوم بتصريف المياه الملوثة بالإشعاع، والتي تتجاوز نسبة الملوثات فيها المعايير الدولية، في المحيط كما تردد، بل إن المياه المراد تصريفها هي المياه المعالجة وفق نظام معالجة السوائل المتقدم، حيث تم تنقية المياه بشكل كافٍ حتى أصبح تركيز المواد المشعة فيها، بخلاف التريتيوم، أقل من المعايير الدولية، ثم يتم تخفيف تلك النسب بشكل أكبر، وبعد التخفيف، سيكون تركيز عنصر التريتيوم 1/40 من المعيار العالمي، و 1/7 من معيار مياه الشرب الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وسيكون تركيز المواد المشعة بخلاف التريتيوم أقل من 1/100 من المعيار القياسي.

تقييم الآثار البيئية للإشعاع وفقًا للمعايير الدولية

وتابع كازوهيكى أنه تم إجراء تقييم للآثار البيئية للإشعاع بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة تأثير التراكم، وبين التقييم أن التأثير على البشر والبيئة سيكون ضئيلًا، مع الأخذ في الاعتبار التركيز البيولوجي، حيث يبلغ التأثير على البشر حوالي واحد في الألف من جرعة الإشعاع التي يتعرض لها مريض الأسنان عند إجراءه صورة بالأشعة لأسنانه من قبل الطبيب.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية

وأضاف كازوهيكي أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، سوف تضمن أن المياه التي يتم تصريفها في المحيط تفي بالمعايير الدولية قبل التصريف، كما أن فريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من خبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و11 خبيراً دولياً، سوف يقوم بتأكيد المراقبة من قبل شركة «تيبكو».

وتتألف فرقة العمل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خبراء من 11 دولة بما في ذلك البلدان المجاورة لليابان، مثل الصين وفيتنام، علاوة على خبراء من دول مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وجزر مارشال.