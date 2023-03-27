حملة توعية للتبرع بالدم في جامعة كفر الشيخ

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، حملة توعية للتبرع بالدم في مرحلتها الثانية تحت عنوان «أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم»، وذلك طبقاً لبرتوكول تعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدم بحلول 2030.

توعية جميع طبقات المجتمع بأهمية التبرع بالدم

وشملت الحملة توعية جميع طبقات المجتمع بأهمية التبرع بالدم، حيث بدأت الحملة بتوعية طلاب جامعة كفر الشيخ، وبعد ذلك قامت بزيارة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بكفر الشيخ، لتوعية أطفال اليوم باعتبارهم حصاد المستقبل، وكذلك امتدت الحملة إلى توعية قري محافظة كفر الشيخ مثل قريتي «الشمارقة، وطلمبات»، وذلك لرفع الوعي بأهمية التبرع المستمر لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم.

إنقاذ حياة 243 حالة

واستمرت الحملة علي مدار 6 أيام، حيث استهدفت توعية أكثر من 2500 شخص، وساهمت في إنقاذ حياة 243 حالة، كما شهدت الحملة إجراء فحوصات على المتبرعين للاطمئنان على سلامتهم.

أهمية التبرع بالدم

وبث مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، الفعاليات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتوضيح أهمية التبرع بالدم، ومشاركة قصص المتبرعين الدائمين، وحّث الآخرين على المشاركة في المرحلة الثانية للتبرع بالدم لعام 2023.

الاتحاد المصري لكليات الصيدلة

جدير بالذكر، إن الاتحاد المصري لكليات الصيدلة يضم أكثر من 5 آلاف طالب وحديثي تخرج متمثل في 34 كلية صيدلة في كل ربوع الجمهورية، بهدف رفع المستوى الصحي، وحل القضايا الصحية والذي يندرج بدوره إلى الاتحاد العالمى لطلاب الصيدلة.