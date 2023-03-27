اعترافات المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

«كنت مخبيهم وهتاجر فيهم وقت الأعياد والمناسبات لناس أعرفهم بياخدوا مني علطول».. هكذا كان ملخص أقوال المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بالجمالية، أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وحول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

أضاف المتهم أثناء التحقيق معه، أنه كان يحتفظ بالألعاب داخل مخزن بمنطقة الجمالية، وأن تجارتها تحقق له ربحا ماليا كبيرا.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل، عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص في الجمالية، بمخزن يحتوي كمية من الألعاب النارية، تقدر بمليون قطعة صاروخ، مختلفة في شكلها وحجمها.

عقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وأقرّ بحيازته للألعاب بقصد الإتجار بها، وتحقيق ربح غير مشروع من خلالها، واتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات، دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي، أنَّ في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».