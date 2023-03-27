يتابع الصائمون مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023، وهو خامس أيام الصيام حتى يعرف التوقيت السليم لموعد الإفطار، وحتى يتم تأدية الصلاة في وقتها لما لها من عظيم الأجر والثواب، ونظرًا لاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى بحسب المواقيت الرسمية التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية توضح مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية بعيدا عن أي مواقيت أخري غير رسمية.

أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 الساعة 4:22 صباحا.

موعد أذان الظهر في الدقهلية اليوم الاثنين 27--3-2023 الساعة 12:00 مساء.

موعد أذان العصر في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 الساعة 3:30 مساء.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 الساعة 6:10 مساء.

موعد أذان العشاء في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 الساعة 7:29 مساء.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 نحو 14 ساعة و8 دقائق.

وتخص هذه التوقيتات محافظة الدقهلية فقط، حيث إنّ لكل محافظة من محافظات مصر توقيت تختلف دقيق أو دقيقتين عن المدن الأخرى.